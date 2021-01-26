«Иранскому министру предстоит осознание того, что с Азербайджаном теперь придется считаться»

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан.

«Даст Бог, в понедельник мы встретимся с официальными лицами Азербайджана, чтобы обсудить восстановление, а также ситуацию в Нагорном Карабахе, сотрудничество и поддержание здесь стабильности», — сказал Зариф в Баку,

Он заявил также, что рад освобождению дружественным и братским Азербайджаном своих территорий от оккупации и переходу этих земель под контроль азербайджанского народа.

По его словам, Иран хочет, чтобы жители освобожденных территорий Азербайджана как можно быстрее вернулись в места своего проживания. «Мы также обсудим вопросы, связанные с транспортными коридорами Север-Юг и Юг-Запад», — добавил он.

Зариф подчеркнул, что кроме Азербайджана планирует посетить Россию, Армению, Грузию и Турцию. «Основная тема обсуждений — региональное сотрудничество, которое очень важно для нас, а также двусторонние отношения со всеми этими странами, с которыми Исламская Республика имеет очень хорошие и тесные отношения», — подчеркнул глава МИД Ирана.

Интересно, что он споёт в Ереване после слов о радости от того, что Азербайджан освободил свои земли от армянской оккупации? И вообще, насколько он искренен, говоря о желании Тегерана в равной мере развивать сотрудничество со всеми соседями по нашему региону? Например, 24 января министр экономики Армении Ваан Керобян и министр торговли, промышленности и рудников Ирана Алиреза Разм Хоссейни в Тегеране по итогам переговоров подписали меморандум о сотрудничестве в сфере экономики. На переговорах обсуждался широкий круг вопросов сотрудничества в сфере экономики, промышленности. Отмечается, что звучали конкретные проектные предложения. Министр экономики Армении с 22 января находится в Иране с четырехдневным визитом.

При этом министр Алиреза Разм Хоссейни заявил, что новое соглашение поможет росту торгового обмена между странами. По его словам, сейчас стоимость иранского экспорта в Армению составляет около 300 млн долларов. По результатам серии переговоров этот показатель планируют увеличить до 1 млрд долларов.

В настоящее время странами рассматриваются варианты расширения сотрудничества в различных областях, таких как горнодобывающая промышленность, торговля продовольствием и бытовой техникой. При этом государства-партнеры рассчитывают создать совместные производства, продукция которых будет поставляться в третьи страны.

Кроме того, как передает РИА ФАН, Хоссейни подчеркнул, что Иран намерен продолжить свое движение к вступлению в Евразийский экономический союз, в котором состоит Армения, в него также входят Россия, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

Оценку складывающейся ситуации дал по просьбе # политолог, депутат ММ Расим Мусабеков:

— Официально Иран всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана и выступал за освобождение наших оккупированных земель. Это была позиция. Ну, иранский посол в Ереване иногда делал двусмысленные заявления, но посол ИРИ в Азербайджане и официальные лица из их МИДа, президентской администрации декларировали именно поддержку целостности АР.

В этом смысле заявления Зарифа не должны вызывать какого-то негодования в Армении. Ну, внутренне там наверняка такое есть, но официально вряд ли его осмелятся выразить. Потому что Армения сегодня не в том состоянии вообще, чтобы хоть какому-то государству выражать какие-либо претензии. Тем более, что Армения достаточно зависима от торгово-экономических отношений с ИРИ. Удастся ли их расширить? Очень сомневаюсь. По той простой причине, что пока Иран под санкциями, Армения может какими-то серыми схемами осуществлять расчеты с Тегераном за поставки, но расширения их, пока ИРИ не выйдет из-под санкций, ожидать довольно сложно. Потому что Армения точно так же зависит от западных подачек, а с учетом того, что там громадное американское посольство и в принципе все действия Еревана для США прозрачны, какие-то ограничения для армянского руководства там всегда могут ввести, и вряд ли правительство Пашиняна осмелится нарушать существующие ограничения против Ирана. У них есть проект электростанции на Араксе, который до сих пор не двигался, поскольку Иран заявлял об отсутствии денег на это. Сейчас они говорят, что деньги вроде бы могут найтись, но я в этом сильно сомневаюсь.

Иран в очень тяжелой финансовой ситуации. Помимо того, что он отключен от международной системы банковских расчетов, действует еще и эмбарго на поставки нефти из Ирана. И в этом смысле добыча и продажа нефти сократились в Иране чуть ли не вдвое. Это, естественно, отразилось и на валютных поступлениях. И не верится мне, что в ближайшее время Россия впустит находящийся под жесткими санкциями Иран в Евразийский союз. Потому что это чревато для всех членов этого объединения осложнениями в торговле со странами Запада.

Ну, а так, съездит Зариф в столицы и услышит из первых уст про сложившиеся новые геополитические реалии, про то, кто и что собирается делать. Понятно, что для Ирана это очень важно. Ситуация в регионе сильно изменилась. Азербайджан продемонстрировал в последние месяцы свои возросшие возможности – военные, экономические, политические, дипломатические. С этим руководству ИРИ придется считаться.

Тем более, после того как мы достигли согласия с Туркменистаном по размежеванию своих интересов на Каспии. А Иран ведь претендовал и на наши, и на туркменские отдельные части моря.

Есть еще различные моменты нашего будущего сотрудничества. Это ряд вопросов по будущей электростанции на гидроузле в Худаферине, это строящийся ж/д-терминал в Парсабаде, важный для расширения наших экономических отношений, Иран должен быть заинтересован и в восстановлении ж/д-пути до Джульфы в Нахчиванской Автономии, откуда идет ответвление в их страну. Все это должно обсуждаться между нашими МИДами.