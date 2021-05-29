Танкер под иранским флагом, задержанный в январе в индонезийских водах, освобожден спустя 125 дней после задержания. Как передает РИА Новости, об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на владеющую танкером компанию.

По его данным, в компании National Iranian Tanker Company сообщили, что судно освобождено «при полной поддержке высокопоставленных чиновников и консульской помощи МИД «.

В компании добавили, что судно возобновило миссию и в дальнейшем вернется в иранские воды.

Танкер под флагом Ирана был задержан властями Индонезии 24 января по подозрению в незаконной транспортировке нефти. Наряду с ним было задержано еще одно судно, которое шло под флагом Панамы. Танкеры были замечены у берегов индонезийской провинции Западный Калимантан.