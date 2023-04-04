В последние дни иранские азербайджанцы собираются на границе с Азербайджанской Республикой вдоль реки Араз и демонстрируют поддержку своим северным соплеменникам.

Размещая видео ролики об этом в соцсетях, они осуждают тегеранский режим за анти-азербайджанскую политику.

Эти стихийные акции азербайджанцев вызвали серьезное беспокойство тегеранского режима, который старается ограничить доступ людей на границу и запретить проведение подобный акций, сообщает «Туран».

Напомним, что в северной части Ирана проживают около 30 млн этнических азербайджанцев.