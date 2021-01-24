Иран заметил положительные изменения в политике Эр-Рияда в отношении стран Персидского залива

Иран готов к переговорам с Саудовской Аравией для решения всех вопросов двусторонней повестки. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде в интервью иранскому агентству ISNA.

Хатибзаде отметил, что в политике Саудовской Аравии в отношении стран Персидского залива наблюдаются положительные изменения.

«Если Саудовская Аравия серьезно отнесется к этим изменениям и поймет, что путь решения региональных вопросов пролегает через сотрудничество, Иран станет первой страной, приветствующей эту инициативу», — сказал Хатибзаде.

Представитель МИД отметил, что Иран готов к диалогу для решения проблемных вопросов.

«У саудовской стороны могут быть определенные сомнения, считаем необходимым обсудить эти вопросы. Ормузская мирная инициатива, выдвинутая Ираном, была направлена на решение всех существующих вопросов. Однако, к сожалению, многие страны Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, не ответили на предложения Ирана», — сказал он.