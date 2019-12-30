Иран задержал в Персидском заливе судно по подозрению в незаконной перевозке нефти

Иран задержал иностранное судно в водах Персидского залива по подозрению в незаконной транспортировке нефти. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Arabiya.

По имеющейся информации, «отряд Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) задержал танкер неподалеку от острова Абу-Муса под предлогом, что оно используется для контрабанды нефти». По данным телеканала, на борту судна находится команда в составе 16 человек. Все они — граждане Малайзии.

Других подробностей инцидента пока не поступало.(ТАСС)

| 2019-12-30T19:24:07+00:00 30 декабря 2019, 22:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss