Иран выпустил ракету по израильскому судну

Иран выпустил ракету по израильскому судну, находящемуся в Аравийском море. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

Согласно сообщению, судно принадлежит Израилю и занимается перевозкой автомобилей.

Отмечается, что судно получило небольшие повреждения, но смогло продолжить путь.

11 апреля стало известно, что на ядерном объекте в иранском городе Натанзе произошла авария в распределительной электросети. В результате инцидента никто не пострадал, загрязнение окружающей среды не зафиксировано.

Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи назвал произошедшее следствием террористического акта и подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право на ответ.

В США заявили, что Израиль причастен к аварии в иранском Натанзе. В дальнейшем МИД Ирана официально обвинил Израиль в аварии на объекте в Натанзе. (Газета.Ру)