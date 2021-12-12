Иран готов подключить электрические сети страны к энергосистемам Азербайджана и России. Как передает государственное информагентство IRNA, об этом сообщил министр энергетики Ирана Али-Акбар Мехрабиан на встрече с послом Азербайджана в Тегеране Али Ализаде. Довольно удивительная готовность после недавнего, мягко говоря, похолодания в отношениях.

Глава иранского Минэнерго подчеркнул готовность Тегерана к продолжению и расширению обмена электроэнергией между Ираном и Азербайджаном.

«Были проведены исследования сотрудничества в области электроэнергетики между Ираном, Азербайджаном и Россией. И Иран готов начать синхронизацию своей электросети с этими странами», — сказал министр.

Из-за разных периодов пикового потребления в трëх странах летом и зимой можно увеличить транзит электроэнергии, чтобы удовлетворить потребности друг друга, добавил Мехрабиан.

«За последние годы Азербайджан добился очень хороших достижений в энергетическом секторе, включая добычу газа и производство электроэнергии, что достойно восхищения», — отметил глава иранского ведомства в беседе с послом республики Азербайджан.

Являясь одним из основных игроков на энергетическом рынке Западной Азии, Иран в настоящее время превращается в крупный центр электроснабжения в регионе, поскольку Исламская Республика следует всеобъемлющему плану синхронизации своей энергосистемы с соседними странами. Ирак был первым соседом, чья национальная электрическая сеть была синхронизирована с электросетью Ирана ещë в ноябре 2019 года, и теперь Министерство энергетики ИРИ реализует план по соединению электросетей России и Азербайджана с иранской сетью. В Тегеране ранее указывали на два возможных маршрута для синхронизации энергосистем Ирана и России, один из которых проходит через Армению и Грузию, другой — через Азербайджан. Как отмечает IRNA, маршрут через Азербайджан в настоящее время более вероятен.

В январе—октябре 2021 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 156 млн кВт/час (рост на 28,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). При этом поставки электроэнергии в Иран составили 252,8 млн кВт/час, Турцию — 318,6 млн кВт/час, Россию — 79,1 млн кВт/час, Грузию — 505,5 млн кВт/час.

Импорт электроэнергии в Азербайджан за указанный период составил 130,8 млн кВт/час (рост на 13,7%). В структуре импорта на долю Ирана пришлось 27,3 млн кВт/час, России — 78,9 млн кВт/час, Грузии — 24,6 млн кВт/час.

Как отмечали ранее армянские эксперты, после смены власти в республике в результате «бархатной революции» 2018 года темпы строительства третьей линии электропередачи Иран — Армения резко снизились, а проект строительства ЛЭП Армения — Грузия оказался вовсе заморожен. Таким образом, претворяется в жизнь многолетний сценарий Баку, согласно которому электроэнергетический коридор Север-Юг проходит через территорию Азербайджана, передает EADaily.

Получается, Иран «оттолкнул» Армению в этом вопросе, повернувшись в сторону Азербайджана. Интересно, почему вдруг такое решение, несмотря на многолетние теплые отношения с Арменией и совсем еще недавнее летне-осеннее острое напряжение с нашей страной? Обвинения в присутствии на нашей территории «сионистов», и вдруг такой поворот. Это тоже носит временный характер? Но вроде бы с договорами об энергопоставках так не шутят.

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

Мне кажется, в данной ситуации ответ лежит на поверхности. На протяжении достаточно долгого времени Азербайджан уделял много внимания этому проекту, от его технико-экономического обоснования до сопровождения на разных этапах реализации. Естественно, играет роль и политический момент, особенно демонстрация политической воли. Важным моментом также является лоббистская роль Москвы, которая активно продвигала идею этого проекта, начиная с 2005 года. Поэтому, как часто случается, «мухи отдельно, а котлеты отдельно». Политические разногласия или предпочтения несомненно играют роль, но главную роль здесь играют экономика и география.

Илия Куса, аналитик Украинского института будущего, специалист по Ближнему Востоку:

— Пока что никакого решения принято не было, поэтому я считаю, что нужно подождать. Переговоры, которые прошли, обозначили контуры будущих вероятных решений. Но опять же, если анализировать историю подобных переговоров, а это не простые переговоры, особенно в коммерческой части, то конечно, до конкретных решений еще должно пройти время. Поэтому я не стал бы говорить, что это свершившийся факт.

Во-вторых, даже несмотря на это, я думаю, нет смысла сейчас анализировать ситуацию с точки зрения выбора. Мне кажется, что это не та ситуация, в которой Иран стоит перед выбором – Азербайджан или Армения?

То есть, я вижу это так, что иранская внешняя политика на сей день пытается найти баланс в регионе. Такой, который бы сохранил их влияние на ключевые государства Южного Кавказа. Я не считаю, что иранцы пойдут на подписание такого соглашения, например, с Азербайджаном в ущерб своим интересам в Армении и своим отношениям с ней.

Кроме того, в общем-то ситуация, которая была еще около месяца назад, с похолоданием отношений с Баку, как раз и показывает, насколько Ирану необходима Армения в качестве, как минимум, балансира в регионе против влияния Турции и Азербайджана. Вообще всё это похолодание, как я говорил ранее, было больше против Турции даже, чем против Азербайджана.

Но если смотреть на энергетическую политику Ирана, я не исключаю тот вариант, что иранцы пытаются позиционировать себя как лидера в этой региональной инициативе. То есть, пытаются в каком-то смысле стать лидерами региональной электроэнергетической интеграции в регионе. Объединить электросети стран и пытаться стать тем самым государством, которое будет удерживать вместе страны региона, несмотря на конфликты между ними. То есть, по большому счету, это очень похоже на политику, которая конкурентна политике Турции – та тоже пытается позиционировать себя как региональный посредник, миротворец, например, инициируя создание новых переговорных форматов с участием всех стран, включая Азербайджан, Армению, Иран и Россию.