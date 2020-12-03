Иран собирается мстить, но не воевать

Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде вызвало очень высокую волну не только протестов, осуждений и соболезнований, но и серьезные политические проблемы. Как внутренние, так и внешние. Интересно, что как заявил на похоронах ученого командующий особым соединением «Святыни» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани, убитый был офицером КСИР и его подчиненным.

В определенной мере все повторилось как и после январского убийства генерала Сулеймани. Крики сродни истерике, угрозы мщения и даже войны. Как обычно обвинялись Израиль, США и Саудовская Аравия. При этом президент Дональд Трамп прямо заявил, что отдал приказ уничтожить генерала. Все крики и негодование ушли в свисток после какого-то осторожного обстрела американской базы в Ираке и то только после предупреждения о намерении такой обстрел произвести. Мир все понял. Иран много говорит, кричит, заклинает и угрожает, но войны ни малой, ни большой с Израилем и тем более с США не хочет.

Из последнего не вытекает, что не будет террористических актов против еврейских общин в Европе и даже Латинской Америке, обстрелов территории Израиля из Газы или с юга Сирии, нападений на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Все это возможно и даже весьма вероятно. Тем не менее, на войну не очень похоже.

Основной тезис — это провокация, но нужно не воевать, а искать асимметричные ответы. Собственно об этом пишут агентство Fars, близкое к КСИР, Aftab News, ISNA, сайты общественно-политических новостей parsine.com, yjc.ir и даже требующие вернуть изначальные идеалы исламской революции, так называемые обновленцы из rajanews.com.

Политически этим занялся иранский парламент. Меджлис принял документ под названием «Стратегические действия по отмене санкций». Представитель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Абулфазл Амуи заявил, что «Врагам стоит знать, что за убийство наших ученых надо платить, и им не следует думать, будто такие поступки — совершение террористического акта — не останутся без ответа».

Здесь необходимо отметить, что покушение на Мохсена Фахризаде было исполнено филигранно. Были не только продуманы все детали маршрута, но также тщательно разработаны детали засады и пути отхода. Настолько, что неизвестны баллистические траектории пуль и снарядов, которыми были поражены автомобили. Ученый был ранен, а никто из его охраны не погиб. Никого не удалось захватить на месте и даже в результате поисковых мероприятий.

В московской газете «Коммерсант» израильский эксперт по вопросам безопасности и деятельности спецслужб Амир Бохбот отметил, что операция, «кто бы ее ни проводил», проведена на высочайшем уровне и в ней на разных этапах могли быть задействованы десятки человек. «Очевидно, организаторы операции знали буквально поминутно весь распорядок дня Фахризаде, за ним следили».

Если действительно в организации покушения участвовало несколько десятков человек, что весьма вероятно с учетом особых мер по безопасности и охране ученого, то ее организация действительно высочайшего уровня.

Возможно, что это совпадение, но несколько дней назад в Ираке на сирийской границе с помощью дронов был убит один из командиров КСИР Муслим Шахдан и три его телохранителя. Такое впечатление, что на видных деятелей КСИР проводится довольно успешная охота.

С другой стороны, все эти и другие факты, в том числе и организация покушения на генерала Сулеймани, говорит о том, что спецслужбы Ирана не слишком профессиональны и технологичны. В авторитарном государстве действуют и довольно успешно не только разведки иностранных государств, но также оппозиционные организации.

В первую очередь это относится к Национальному совету сопротивления Ирана (NCRI) и его военному крылу Mujahedin-e Khalq (MeK). Именно NCRI при поддержке США и Израиля еще в мае 2011 года опубликовала отчет для ООН о военно-ядерных программах Ирана с фотографией Фахризаде и описанием его внешности. В 2018 году, когда Израиль, как говорят при поддержке NCRI, вывез из Ирана тонны документов о ядерной программе, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продемонстрировал данные Фахризаде и сообщил, что тот находится в особом списке Моссад и не имеет никакого иммунитета и презумпции невиновности.

В докладе Брукингского института под названием: «Путь к Персии. Возможности новой американской стратегии по отношению к Ирану» в качестве групп влияния, действующих против официального Тегерана, назывались именно структуры NCRI – MeK. Упоминалось, что в их составе есть арабские и курдские отряды, в том числе отряды Партии Курдистана свободной жизни (ПКСЖ), боевики которой с 2004 года ведут «периодическую вооруженную борьбу против иранского правительства за самоопределение курдов в Иранском Курдистане». В курдских социальных сетях публиковались призывы лидеров ПКСЖ к иранским курдам о «необходимости продолжения протестов в Тегеране и других крупных городах страны». Подобные призывы со стороны NCRI – MeK звучали и в адрес арабов-шиитов, которые выступали против центральных властей в прошлом году на территории нефтеносной провинции Хузестан.

Похоже, что Иран охвачен внутренней нестабильностью. Вполне понятно, что режим санкций самым пагубным образом сказывается, во-первых, на экономике и финансах страны и, во-вторых, огромные траты на милитаризацию страны, затраты на разработку новейших систем вооружения тяжелым грузом ложится на экономику. Сюда же следует отнести затраты, не только финансовые, но и материальные, на ядерную программу. В-третьих, уровень жизни населения постоянно снижается, недовольство выливается в волнения, которое по понятным причинам хотят использовать оппозиционные группировки для дестабилизации внутренней ситуации.

При всем профессионализме и подготовленности Моссад, ЦРУ организовать и осуществить такую сложную в организационном и техническом отношении операцию против Мохсена Фахризаде невозможно без глубокого проникновения в систему спецслужб. Сделать последнее вполне по силам оппозиционерам, например из NCRI – MeK и не только. В Иране и за его пределами активно действуют и другие организации. Сейчас более 5 млн. иранцев живут за рубежами страны. Среди них сильны оппозиционные настроения и это питательная среда для таких организаций как NCRI – MeK.

Надо сказать, что завершение войны в Карабахе нанесло удар по позициям Ирана на Южном Кавказе. В силу объективных обстоятельств поддержка Армении теперь стала более сложной и затратной. С другой стороны сужаются возможности для каких-либо игр вокруг карабахского конфликта. Азербайджан, Турция и какой-то мере Россия серьезно потеснили Иран в регионе. Это ложится в общий ряд все возрастающих проблем Тегерана. Постоянные удары израильской авиации по иранским объектам в Сирии и невозможность адекватно ответить на них также свидетельствуют об общем ослаблении Ирана в международном плане.

В таких условиях, нечего и думать о какой-то даже ограниченной войне против таких сильных противников как Израиль и США. Ослабление враждебного кольца арабских государств вокруг Иерусалима также не способствует какой-либо возможности военного ответа в соответствии с обильными угрозами в адрес обозначенных врагов.

Начать войну можно, только поражение Ирана представляется неизбежным. В Тегеране это прекрасно понимают, поэтому пока ограничиваются словесными угрозами и действительным наращиванием производства оружейного урана. Это очень опасная игра. В какой-то момент в Вашингтоне и Иерусалиме решат, что пора переходить к действиям и тогда израильские самолеты с аэродромов подскока в Саудовской Аравии возьмут курс на иранские ядерные объекты. И это будет настоящая война, а не словесная.

Представляется, что до этого не дойдет. В Тегеране любят горячие слова, но головы остаются холодными.