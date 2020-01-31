Иран приостановил авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

Иран приостанавливает авиасообщение с Китаем на фоне быстрого распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на министра здравоохранения страны Саида Намаки.
Как сообщил Намаки, решение было принято на экстренном заседании правительства, на котором присутствовали вице-президент страны, министр дорог и градостроительства, министр внутренних дел, официальный представитель правительства, министр здравоохранения и представители МИД.
Отмечается, что несмотря на прекращение всех рейсов из Ирана в Китай и обратно, иранские граждане, находящиеся сейчас в КНР, будут на следующей неделе возвращены на родину. Прибывшие из Китая иранцы проведут в карантине 14 дней, после чего смогут вернуться к обычной жизни.(РИА Новости)
| 2020-01-31T21:16:59+00:00 1 февраля 2020, 01:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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