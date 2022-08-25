Иранская армия в ходе общенациональных учений с беспилотниками продемонстрировала новые модели БПЛА на подземной военной базе. Об этом сообщает Iran International.

Вице-адмирал Махмуд Мусави отметил, что в ходе учений беспилотники Kaman, Mohajer, Ababil, Karrar и Bavar использовали иранское оружие, в том числе бомбы Qa’em, ракеты Almas и бомбы MK-82, для поражения позиций, начиная от центров управления и контроля и заканчивая топливными баками, складами боеприпасов, радарами и ракетными системами.

По словам Мусави, во время второго дня учений набор имитационных целей, смоделированных из «чувствительных и жизненно важных» объектов, был уничтожен реальным оружием.

Мусави сказал, что различные типы боевых беспилотников, эксплуатируемые Сухопутными войсками, ВМС, ВВС и Силами ПВО, поразили обозначенные цели в районе учений, который охватывает почти всю иранскую территорию и стратегические объекты, включая южные воды.