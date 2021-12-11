Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде отреагировал на предложение британских законодателей внести в черный список трех иранских граждан, заявив, что такие неконструктивные меры усложняют условия, передает IRNA.

Хатибзаде категорически отверг безосновательные обвинения в адрес иранских граждан.

Он отметил, что Иран наблюдает за переговорами между британскими законодателями по внесению в черный список трех иранских граждан и посоветовал британскому правительству осознать тот факт, что любой неконструктивный акт усложнит проблему.