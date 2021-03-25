Иран обстрелял израильское судно

Вооруженные силы Ирана подвергли ракетному обстрелу грузовое судно, которое принадлежит израильской компании XT Management. Об этом сообщает 12 канал израильского телевидения.

Согласно сообщению телеканала, контейнеровоз, направлявшийся из Танзании в Индию с грузом, ранним утром был поражен ракетой, которую иранские военные выпустили в Аравийском море.

Отмечается, что судно было повреждено, но продолжало следовать в порт назначения.

По информации канала, владелец израильской компании XT Management Уди Энджел, офис которой находится в Хайфе, уже проинформирован о произошедшем. В силовых структурах получили сообщение о происшествии и на фоне нескольких подобных инцидентов, случившихся в недавнем прошлом, пытаются оценить, не открыл ли Иран новый фронт против Израиля в море, сказано в публикации. (gazeta.ru)