Иран обеспечил интернетом 35 519 сел

Правительство Ирана увеличило количество сёл с доступом к высокоскоростному Интернету по всей стране с почти нуля в 2013 году до 35 519 в конце прошедшего 1399 иранского календарного года, передает «Иран.Ru«.

Иран сумел подключить к высокоскоростному Интернету десятки тысяч сёл за восемь лет, говорится в сообщении Fars News.

Эта цифра представляет все деревни в Иране с населением более 20 домашних хозяйств, добавив, что еще 17 000 деревень получили доступ к менее качественным услугам связи.

Ссылаясь на данные иранского регулятора электросвязи, в отчете говорится, что около 137 000 клиентов в сельских регионах Ирана в настоящее время имеют доступ к широкополосной связи через мобильные или стационарные сети.

Стационарные телефоны достигли четырех миллионов домохозяйств в 47 000 сёлах, добавив, что почтовые отделения в настоящее время работают в 1000 населенных пунктов в сельских регионах по всей стране.

В 2017 году иранское правительство ввело правила, обязывающие двух основных операторов мобильной связи в стране расширять свои интернет-сети третьего и четвертого поколения по всей стране с упором на сельские районы.

Подключение сёл к высокоскоростной сети получило новый импульс в прошлом году, когда распространение коронавируса в Иране вызвало закрытие школ и вынудило миллионы учеников пользоваться онлайн-услугами.