Иран не поддерживает ни одну из сторон в конфликте в Украине и не будет участвовать в инициативах, обостряющих военные действия. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Канани Чафи.

«Иран не поддерживает и не будет поддерживать ни одну из сторон против другой, — сказал он. — Мы не будем принимать участие ни в одной инициативе, которая обостряет военные действия [на Украине]».

По словам дипломата, «выбор Ирана — это мир и поддержка урегулирования этого кризиса, и все усилия Тегерана делаются именно в этом направлении». «Мы готовы сыграть роль в том, чтобы положить конец этому кризису», — добавил он.