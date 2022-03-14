Национальная иранская танкерная компания (NITC) заказала у местного производителя строительство танкера типа Aframax вместимостью 113 тыс. тонн. Об этом в понедельник сообщило информационное агентство Shana со ссылкой на заявление генерального директора NITC Хоссейна Шивы.

«Заказ на строительство танкера типа Aframax получил Иранский судостроительный и морской промышленный комплекс (ISOICO) в Бендер-Аббасе. Контракт будет подписан в ближайшее время», — сказал Шива.

По его словам, новый танкер вместимостью 113 тыс. тонн «станет первым отечественным гибридным судном, работающим на сжиженном природном газе (СПГ) и мазуте с низким содержанием серы», и будет соответствовать современным стандартам Международной морской организации (IMO). Шива также отметил, что помимо строительства нового судна иранские верфи получили заказ на ремонт 24 танкеров и барж.