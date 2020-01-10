Иран начал расследование крушения украинского самолета по правилам ИКАО

Исламская Республика Иран начала расследование причины крушения самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины», согласно правилам ИКАО. Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави в пятницу в ответ на подозрительные сведения западных СМИ, сообщает агентство ИРНА.

«Иран приветствует участие в расследовании крушения украинского лайнера экспертов из стран, граждан которых погибли в результате авиакатастрофы», заявил представитель внешнеполитического ведомства, призвав премьер-министра Канады и любого государства передать свою информацию иранскому комитету по расследованию крушения самолета.

| 2020-01-10T14:58:42+00:00 10 января 2020, 17:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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