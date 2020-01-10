Иран начал расследование крушения украинского самолета по правилам ИКАО

«Иран приветствует участие в расследовании крушения украинского лайнера экспертов из стран, граждан которых погибли в результате авиакатастрофы», заявил представитель внешнеполитического ведомства, призвав премьер-министра Канады и любого государства передать свою информацию иранскому комитету по расследованию крушения самолета.