Иран и Россия планируют ускорить строительство международного транспортного коридора Север-Юг за счет расширения двусторонних связей.

Об этом сказал глава совместной ирано-российской торговой палаты Хади Тизхуш Табан.

По его словам, данная тема обсуждалась на встрече между представителями Особой экономической зоны «Лотос» и совместной ирано-российской торговой палаты.

Как отметил Хади Тизхуш, ожидается, что сотрудничество между особыми свободными экономическими зонами двух стран расширится для стимулирования торговли и бизнеса.

Торговые связи Ирана и России увеличились в текущем иранском году (начавшемся 21 марта 2021 года). Статистика показывает, что экспорт Ирана в Россию увеличился за первые шесть месяцев года на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Отметим, что на встрече присутствовали представители общественного сектора России, глава Высшего совета свободных торгово-промышленных и особых экономических зон Ирана и управляющий директор свободной зоны Анзали.

Стороны подчеркнули необходимость создания единого оператора для управления перевозками по маршруту коридора. Также темами встречи были развитие сотрудничества с бенефициарами международного транспортного коридора Север-Юг, такими как Индия, сокращение транспортных расходов и другие вопросы.(Trend)