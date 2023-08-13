Иран продолжает упорствовать. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян отрицает правоту утверждений о том, что его страна поддерживает Россию в ее войне с Украиной. Выступая на совместной пресс-конференции со своим южноафриканским коллегой Наледи Пандором в Претории, где он находится с визитом, министр заявил, что Исламская Республика не поддерживает ни одну из сторон в этом конфликте и продолжает поддерживать его политическое решение.

Киев и его западные союзники уже несколько месяцев обвиняют Иран в предоставлении России беспилотников для использования против Украины.

Амир Абдоллахиян отверг эти обвинения как «необоснованные» и заявил, что Украина «не предоставила никаких доказательств в поддержку своих утверждений».

«Я несколько раз обсуждал этот вопрос с моим украинским коллегой, и Иран даже согласился на то, чтобы военные делегации двух стран провели встречу», — заявил министр иностранных дел Ирана во время совместной пресс-конференции.

По словам Амира Абдоллахияна, военные делегаты из Ирана и Украины встречались в Омане семь месяцев назад, «но украинская сторона не представила веских доказательств».

Кроме того, добавил он, российские официальные лица заверили Иран, что Москва никогда не будет использовать иранскую военную технику, предоставленную России в рамках двустороннего оборонного сотрудничества, против Украины.

Вообще, поразительное упорство демонстрирует Тегеран. Там не могут не знать, что сотни и тысячи их беспилотников понадобились России, ведущей захватническую войну, вовсе не для того, чтобы они пылились на складах. И насколько соответствуют действительности утверждения Абдоллахияна, что Украина до сих пор «не предоставила никаких доказательств» использования Россией иранских «Шахедов» в войне против нее? Неужели не было убедительных доказательств со стороны Киева?

На эти вопросы # ответили известные иностранные аналитики.

Украинский военный эксперт, историк Михайло Жирохов:

— Ситуация с иранскими дронами, которые активно применяются для ударов по украинской территории уже больше года, на самом деле не такая однозначная как кажется на первый взгляд. Во-первых, иранские официальные лица уже несколько раз меняли свою позицию. И если с самого начала кампании и сейчас они утверждают, что не поставляли убийственное оружие для РФ, то, например, тот же глава МИД ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиян в ноябре 2022 года все таки признал [https://ru.irna.ir/news/84933152/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B], что поставки ударных дронов были, заметив однако, что осуществлялись они еще до начала крупномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Очень мало что дал и анализ компонентов сбитых беспилотников. Оказалось, что почти все компоненты иранского беспилотника — американского или европейского происхождения. При этом единственная деталь иранского производства – двигатель от компании Oje Parvaz Mado Nafar Company (MADO). Это достаточно известная контора, которая по данным Министерства финансов США, закупала двигатели БПЛА для организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции. Естественно, что она находится под санкциями Министерства финансов США с 29 октября 2021 года.

Однако такая ситуация только с Shahed-136. Иранское происхождение другого дрона, который состоит на вооружении армии РФ, не вызывает сомнения. Речь идет о Mohajer-6, который неповрежденным попал в руки украинских военных в сентябре 2022 года. В нем было очень много деталей, на которые были нанесены надписи на фарси. Все эти свидетельства были переданы международным организациям. Вероятно, под давлением именно этих доказательств Абдоллахиян был вынужден признать поставки дронов.

В целом специалистам очевидно, что такой аппарат не мог быть собран в РФ без помощи Ирана и без иранских деталей. Тем более, что и маркировка дронов полностью иранская – М-ХХХ. Точно такую же можно увидеть на видео с учений КСИР разных лет.

Ведущий эксперт Грузинского Центра стратегического анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Ну да, конечно, а глава МИД другой страны сказал, что Россия на Украину не нападала. Это же по принципу — если на клетке со слоном написано тигр, не верь глазам своим. Украина каждый день предоставляет эти самые доказательства, часто в прямом эфире. Но позицию главы иранского МИД можно «понять», как только он признает наличие шахедов, он по сути признает соучастие его страны в военных преступлениях и преступлениях против человечности. А за это точно придется отвечать, поэтому они будут идти в отказ до конца. Это очевидно.