Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

Вооруженные силы Ирака ограничили неземное и воздушное передвижение силам международной коалиции стран. Об этом заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф в понедельник, 6 января.

«Правительство Ирака подготовилось к началу вывода американских войск из Ирака. Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака», — отметил Халф во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал Al- Jazera.

Представитель главнокомандующего иракскими ВС подчеркнул, что представителям международной коалиции будет запрещено перемещаться куда-либо.

Халф добавил, что американские войска проводили свои боевые операции в Ираке единолично без согласования с генеральным командованием вооруженными силами.

Ранее, 5 января, парламент Ирака проголсовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещена в России) и за вывод иностранных войск из страны.

Такое решение было принято на фоне убийства в Ираке 2 января командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерала Касема Сулеймани при налете американских ВВС (aif.ru(.