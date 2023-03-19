Ирак и Иран подписали соглашение, направленное на усиление безопасности границ, говорится в совместном заявлении канцелярии премьер-министра Ирака и Высшего совета национальной безопасности Ирана, передает Reuters.

Соглашение о совместной безопасности включает в себя координацию в защите общих границ между двумя странами, говорится в заявлении.

Ранее министры обороны Ирана и Ирака — бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани и Табет Мухаммад Саид аль-Аббаси — провели переговоры, связанные с безопасностью и границами.

По данным издания, иранский министр подчеркнул необходимость сохранения и укрепления единства между двумя странами..

По его словам, подход Ирана к вопросам, связанным с Ираком, основан на поддержке единства и целостности страны, содействию укреплению стабильности и безопасности, а также процветанию Ирака.

Он также призвал усилить координацию военных, разведывательных и силовых структур между двумя странами в деле борьбы с террористическими группировками, которые присутствуют на территории Ирака. (gazeta.ru)