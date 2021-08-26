Власти Ирака пытаются вернуть в страну незаконно вывезенные за рубеж $200 млрд, в том числе авуары бывшего президента Саддама Хусейна. Об этом, как передает информационный портал SHAFAQ News, заявил в четверг на заседании правительства министр финансов страны Али Алауи.

По его словам, «в свое время из Ирака контрабандой было вывезено от $150 до $200 млрд, из которых только 5% — это деньги бывшего режима». «Чем дольше эти деньги остаются за границей, тем больше утечек, — сказал он. — Нам необходимо взаимодействовать с другими странами и международными судами, чтобы вернуть их назад, а это очень сложная задача». Как рассказал министр, Центральный банк Ливана ранее сообщил Багдаду о бесследном исчезновении $20 млрд, переведенных в свое время из Ирака.

Выступая после заседания кабмина, министр финансов дал понять, что эти средства могли бы стать серьезным подспорьем в улучшении финансового положения страны и могут быть, в частности, использованы для покрытия дефицита бюджета и проведения экономических реформ.

Бюджет Ирака на 2021 год был одобрен парламентом в размере $90 млрд, бюджетный дефицит оценивается в $20 млрд. (ТАСС)