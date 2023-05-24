Росавиация выдала допуски иркутской авиакомпании «ИрАэро» на выполнение полетов в Азербайджан.

Как передает # со ссылкой на российские СМИ, это следует из документов, опубликованных на сайте ведомства.

Перевозчику одобрили перелеты в Баку: по два раза в неделю — из Краснодара и Ростова-на-Дону, а также по четыре раза в неделю — из Сочи.

Авиакомпания «ИрАэро» — российская авиакомпания, базируется в международном аэропорту Иркутска. В парке компании есть самолеты Airbus A319, Superjet 100, Bombardier CRJ-200LR, а также семь пассажирских самолетов Антонова.