Нераспечатанный смартфон iPhone, выпущенный в 2007 году, был продан на торгах в воскресенье за 39 340 долларов.

Как передает ТАСС, об этом сообщается на сайте аукционного дома LCG Auctions.

«Запечатанный экземпляр первого поколения в отличном состоянии. Поверхность и углы упаковки практически безупречны, заводская пломба не тронута. <…> Совершенно новый смартфон, активирован не был. Коллекционерам и инвесторам будет трудно найти образец в более идеальном состоянии», — следует из описания лота.

Подчеркивается также, что впервые представленный Стивом Джобсом 9 января 2007 года iPhone стал «одним из самых важных и широко распространенных изобретений нашего времени», навсегда изменившим индустрию смартфонов.

Как заметил новостной портал Business Insider, в 2007 году модель первого iPhone стоила 599 долларов. По данным бюро статистики Министерства труда США, проданный на торгах смартфон с учетом инфляции подорожал за эти годы почти в 45 раз.