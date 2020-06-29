Интерпол отказал Ирану в запросе разыскать Трампа из-за убийства Сулеймани

Международная организация Интерпол отказалась рассматривать запрос властей Ирана на розыск президента США Дональда Трампа и других возможных причастных к убийству генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщили РИА «Новости» в штаб-квартире организации в Лионе.

Судебные власти стали требовать от Интерпола объявить в международный розыск более 30 человек, которые, по их сведениям, участвовали в подготовке убийства Сулеймани.

В организации отметили, что, согласно 3 статье их конституции, Интерпол не может совершать вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера.

«Интерпол не будет рассматривать запросы такого рода», — сказал собеседник агентства.

Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом ВВС США.