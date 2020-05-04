Интеллектуальный пьедестал наш: азербайджанцы заняли лучшие места на конкурсе в России

Международная общественная организация «Саммит разработчиков ТРИЗ» подвела итоги конкурса «Кубок ТРИЗ Саммита 2019/2020». Небывалого успеха на конкурсе достигли наши соотечественники.

Как сообщает #, практически все призовые места завоевали представители Азербайджана. В номинации «Инструменты ТРИЗ» первое место разделили Юсиф Мамед-заде и Егор Гук из классической гимназии № 160, второе место досталось Магомеду Аббаслы, также ученику гимназии № 160, а третье – Диане Алиевой, ученице школы № 2 города Астара. Победительницами в номинации «Видеоролики по ТРИЗ» стали учащиеся бакинского Евролицея Медина Алиева, Заира Тылышлы, Наргиз Гаибова и Назрин Алиева. И еще одна победа наших конкурсантов – третье место в номинации «Фантазирование», которое стране принес Нихат Аббасов из школы №1 имени Низами города Балакан.

Целью конкурса является формирование познавательной мотивации в области творческих изысканий и инноваций среди школьников, студентов, преподавателей и специалистов и расширение в этом направлении профориентационной деятельности.

Основателем ТРИЗ является бакинский писатель-фантаст и изобретатель Генрих Альтшуллер. В 70-х годах при поддержке общенационального лидера Гейдара Алиева в Баку был создан первый в мире Институт изобретательства.

Основателем же международного конкурса является мастер ТРИЗ Михаил Рубин, выпускник школы № 160, ученик Г. Альтшуллера.

В интервью # координатор конкурса по Азербайджану, директор NG Creators Club, представитель Международной Ассоциации TRIZ Developers Summit в нашей стране Натиг Алиев рассказал, что «Кубок ТРИЗ Саммита 2019/2020» был посвящен теме «Изобретения в кино и фотографии». На конкурс свои работы представили молодые конкурсанты из России, Беларуси и Азербайджана.

Н.Алиев рассказал, что конкурс проводился в два этапа: отборочный (региональный) и финальный (международный). На финальный этап было прислано 120 работ. В работе жюри приняли участие эксперты из разных стран. Он также отметил, что тема конкурса вызвала большой интерес участников, но одновременно и трудности при выполнении работ. В основном задания были связаны с изобретениями в нетехнических системах. Такие задачи имеют свои особенности и определенные трудности при решении.

Саммит Разработчиков ТРИЗ — это международная общественная организация, основанная исследователями и практиками применения ТРИЗ из разных стран в 2005 году в Санкт-Петербурге. Основной задачей ТРИЗ Саммита является организация взаимодействия разработчиков и исследователей в области развития ТРИЗ как науки.

Консультант конкурса по Азербайджану, писатель-фантаст, член Союза Писателей Азербайджана Александр Хакимов рассказал #, что в составе команды он принимал участие в подготовке к конкурсу учащихся Евролицея и классической гимназии № 160, и даже провел личную встречу и беседу со школьницей из Астары, которая приезжала в Баку вместе с директором школы.

«Никто из нас не имел права работать за школьников и лицеистов, наше участие заключалось лишь в тактичной корректировке, осторожной консультации — ведь очень важно, чтобы наши ребята и девчонки проявили свои лучшие качества в области ТРИЗ. Впрочем, дети и молодежь, с которыми нам пришлось иметь дело, были на высоте! Особенно меня поразили четыре девушки из Евролицея, выбравшие задание в формате видеоролика, который должны были самостоятельно сделать — от написания сценария до монтажа и озвучки. Отрадно, что они взяли за основу не модные ныне зарубежные фантастические и сказочные фильмы, а старую азербайджанскую ленту «Волшебный халат». Поразила меня и Диана Алиева из Астары — своей начитанностью, серьезностью, увлеченностью. Она изумила меня тем, например, что, помимо задаваемой литературы, самостоятельно собирается прочитать роман Замятина «Мы». Меня, как фантаста, очень обрадовало. В память о нашей встрече я подарил этой девочке томик американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери из своей личной библиотеки».

Еще один консультант конкурса, арт-директор, член Союза Фотографов Азербайджана Рустам Гусейнов признался, что больше всего его порадовали места наших участников в одной из самых сложных номинаций — «Инструменты ТРИЗ»:

«Текущий «Кубок ТРИЗ» был посвящен важной теме «Изобретения в кино и фотографии» и меня радует, что среди наших школьников высок процент талантов, который могут достойно представлять страну на серьезных интеллектуальных конкурсах. Глядя на список мест и номинаций можно сказать, что наши ребята выступили более чем достойно. Особо хочу отметить команду Евролицея за видеоролик и их первое место в соответствующей номинации, они сделали работу полноценной профессиональной группы операторов», — сказал он в интервью #.

Планируется, что победители и наиболее активные участники конкурса будут приглашены на конференцию Саммита разработчиков ТРИЗ, которая пройдет в Минске в июне 2020 года.