Американский Институт наследия Маршалла (Marshall Legacy Institute, MLI) отправил Агентству по очистке территорий от мин Азербайджанской Республики (ANAMA) еще 8 собак-миноискателей.

Как сообщает АПА, самолет с собаками приземлился в аэропорту сегодня. Таким образом, число собак, переданных ANAMA Институтом наследия Маршалла, достигло 20. Собаки будут участвовать в операциях по очистке территорий от мин в освобожденном от оккупации Карабахе.

Передача оставшихся 10 собак-миноискателей агентству ожидается в 2022-2023 годах.

Отметим, что доставка собак в Азербайджан осуществлялась компанией Silk Way Airlines безвозмездно.