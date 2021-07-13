Социальная сеть Instagram запустила новую функцию Security Checkup, она обеспечит большую безопасность пользователей. Об этом компания сообщила в своем блоге.

«Security Checkup предложит людям, чьи учетные записи могли быть взломаны, пройти несколько этапов, необходимых для защиты аккаунта», — говорится в заявлении.

Пользователи, чьи записи были взломаны, смогут проверить, кто входил в их аккаунт, убедиться в корректности данных, подтвердить взаимодействие с другими профилями и обновить контактную информацию.

Ранее глава социальной сети Instagram Адам Моссери объявил, что сервис планирует внедрить показ полноэкранных видео в основной ленте приложения.

По словам Моссери, в лентах пользователей Instagram будут появляться полноэкранные видео, в том числе опубликованные в рекомендуемых аккаунтах. Глава соцсети уточнил, что пользователи смогут понаблюдать за экспериментами Instagram в ближайшие месяцы. (Газета.Ру)