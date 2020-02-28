Иностранных инвесторов привлекает лишь один сектор азербайджанской экономики

Капитал в период глобальной интеграции мобилен, и многие государства стараются создать комфортные условия для привлечения иностранных инвесторов. Это способствует развитию производства, и как следствие положительно влияет на экономику страны.

В Азербайджане согласно данным статистики, доля иностранных инвестиций в азербайджанскую экономику выросла в сравнении с январем 2019 года с 33,4% до 39,2% в январе 2020 года к общим инвестициям.

Но, как заявил # экономист Фуад Ализаде, иностранных инвестиций стало больше только в нефтегазовом секторе.

«Это связано с активизацией работ по строительству новой добывающей платформы на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли. В связи с чем были подписаны соответствующие соглашения. Но экономика – это не только нефтегазовый сектор, но и легкая и тяжелая промышленность, машиностроение, строительство и т.д.

Согласно данным Госагентства по статистике, по итогам 2019 года инвестиции в основной капитал достигли 17,184 миллиарда манатов, и это на 2,3% меньше, чем в 2018 году. На долю внутренних инвестиций в 2019 году пришлось 69,8% от всех вложенных финансовых средств в Азербайджане»,– говорит он.

Иностранцы, по его словам, к остальным сферам экономики страны особого интереса на сегодняшний день не проявляют. Это связано с тем, что Азербайджан — развивающаяся страна, и вкладываться сюда в условиях надвигающегося финансового кризиса в мировой экономике, по мнению некоторых иностранных инвесторов, может быть рискованно.

«Торговые войны, коронавирус, сокращение потребления нефти, замедляют темпы роста мировой экономики, что является предвестником кризиса. В основном, деньги вкладывают сейчас в золото, ценные бумаги и экономику развитых стран. К тому же,– подчеркивает Ф.Ализаде,– во многих отраслях нашей экономики сейчас нет крупных проектов, хотя, например, у металлургического сектора большой потенциал».

Экономист Натиг Джафарли также отмечает, что иностранные инвестиции идут преимущественно в нефтегазовый сектор азербайджанской экономики.

«К сожалению, прямых инвестиций в реальном секторе очень мало. Инвестиционный климат в стране не способствует приходу иностранных инвесторов. В последнее время азербайджанское правительство пытается договориться с разными зарубежными инвесторами по разным направлениям, но до того, как Азербайджан станет членом Всемирной торговой организации, до того, как будут проведены реформы в сфере правления, в сфере повышения конкурентоспособности, не думаю, что иностранные инвесторы будут стремиться вкладываться в Азербайджан»,– считает он.

Азербайджан, как говорит экономист, не хочет становиться членом ВТО, а это очень важный фактор для инвесторов, так как страна будет играть по правилам этой организации и инвесторы получают дополнительную защиту.

По мнению председателя Центра исследований устойчивого развития Наримана Агаева, к инвестициям в легкую промышленность Азербайджана можно было бы привлечь Турцию, в частности организовать совместные азербайджано-турецкие предприятия. В области альтернативной энергетики есть вероятность проявления интереса со стороны Германии, Швеции, где данная сфера хорошо налажена и продолжает динамично развиваться. Есть перспективы в том, чтобы заинтересовать иностранный капитал вкладываться в добывающую промышленность – добычу золота и других ценных металлов. Но в целом, пока немного возможностей привлечь в страну иностранных инвесторов.

Есть, по словам Н.Агаева, такое понятие, как насыщение рынка. В России, например, существует агентство прямых инвестиций, у нас ничего такого нет, как и нет крупных проектов, способных заинтересовать инвесторов.

«А между тем в Азербайджане созданы благоприятные условия для развития бизнеса и есть экономическая стабильность. Однако,– говорит эксперт,– вкладывать деньги иностранцев не стимулирует до сих пор не истребленная бюрократия и коррупция».