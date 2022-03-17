Крупные международные фармацевтические компании, среди которых Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD, решили приостановить на время новые клинические исследования в РФ. Об этом сообщают «Ведомости».

Причиной для прекращения испытания стала ситуация вокруг Украины, объяснили представители организаций.

Американское предприятие Pfizer намерено перенести все клинические испытания за пределы РФ.

По информации издания, иностранные фармацевтические компании еще не подали официальные запросы на досрочное прекращение клинических исследований их лекарственных препаратов в России.

В настоящий момент неизвестно, как долго международные организации не будут проводить исследования препаратов на территории России.