Иностранные дипломаты посетили Худаферинский мост

Аккредитованные в Азербайджане иностранные послы, военные атташе и руководители представительств международных организаций посетили сегодня освобожденные от армянской оккупации Джебраильский и Зангиланский районы. После ознакомления с ситуацией в городе Джебраил дипломаты отправились к Худаферинскому мосту.

Как сообщает командированный на освобожденные от оккупации территории корреспондент Report, дипломаты побывали на территории, где расположен Худаферинский мост.

Иностранных дипломатов проинформировали о том, каким разрушениям подвергся Худаферинский мост в результате армянской оккупации.

Дипломатов сопровождают помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков и другие.

| 2021-02-06T18:24:10+04:00 6 февраля 2021, 19:57|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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