Инициативу ЕС по Кипру в Анкаре назвали несерьезной

Предложение Евросоюза о посредничестве в диалоге между Анкарой и греческой общиной Кипра не выдерживает критики. Об этом заявил, по сообщению Агентства Анадолу, официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

Комментируя соответствующую инициативу Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, представитель турецкого МИД напомнил, что в Брюсселе ни разу не ссылались на законные права турецкой общины Кипра.

«Предложение Евросоюза, игнорирующего права турок-киприотов, не достойно серьезного рассмотрения. Ни в одном заявлении ЕС не говорится о необходимости равноправного распределения природных ресурсов между двумя общинами острова. Мы уже заявляли, что вплоть до урегулирования кипрского конфликта, единственная сторона для диалога с греческой общиной Кипра – турки-киприоты»», — сказал Аксой.

Представитель МИД Турции рекомендовал организовать встречу глав МИД двух общин острова. «Путь к урегулированию разногласий по ресурсам восточной части Средиземного моря лежит через диалог турецкой и греческой общин Кипра», — сказал дипломат.