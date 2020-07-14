Информация об отправке гражданам SMS-сообщений в связи с мобилизацией не соответствует действительности

Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу прокомментировала информацию об отправке гражданам SMS-сообщений в связи с мобилизацией.

Как сообщили во вторник Trend в Госслужбе, из неизвестного источника, который злоупотребив ситуацией в связи с провокацией Армении на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском направлении, некоторым гражданам были отправлены SMS-сообщения в связи с мобилизацией.

«Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу официально сообщает, что эта информация, которая может ввести общественность в заблуждение, не соответствует действительности. Призываем проявлять бдительность и доверять только официальной информации», — сказали в Госслужбе.