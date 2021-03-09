Информационная война между Баку и Ереваном — каноны жанра этно-территориальных конфликтов

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян представил «данные о преступлениях Азербайджана в ходе войны в Карабахе» на XIV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который прошел в Японии.

“Я обратился к теме турецко-азербайджанской агрессии, военных преступлений, преступлений против человечности, совершенных в 2020 году в зоне карабахского конфликта”, — сообщил Бадасян на своей странице в Facebook, передает Sputnik.

Министр представил экспертам «перечень преступлений азербайджанской стороны»:

применение кассетных боеприпасов против гражданского населения;

целенаправленное уничтожение армянского культурного наследия;

применение запрещенных фосфорных боеприпасов;

привлечение наемников из Сирии и Ливии.

Помимо этого, Бадасян заявил, что Азербайджан грубо нарушает Конвенцию об обращении с военнопленными, отказываясь вернуть армянских пленных и заложников, в том числе – женщин.

“Я призвал международное сообщество присоединиться к нашим усилиям для противостояния угрозам в регионе и привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях”, — отметил министр.

Вот интересно, а что может выдвинуть в ответ на эти обвинения азербайджанская сторона? Наверняка должна быть создана единая информационная справка для всех ведомств, в которой опровергались бы все эти сомнительные утверждения армянской стороны, конкретно перечисленные в вышеприведенных «данных» министра Бадасяна. Мы вновь видим тут «кассетные бомбы», «уничтожение культурного наследия», «фосфорные бомбы», «наемники с Ближнего Востока» — уже набившие оскомину обвинения.

Получается, несмотря ни на что, Ереван продолжает делать ставку на информационную войну, основанную на бездоказательных словесных построениях. Каким образом Азербайджану следует противостоять таким попыткам исказить картину прошедшей войны и ее последствий на международной арене?

На эти вопросы # отвечает известный политический аналитик Зардушт Ализаде:

— Есть известное всем экспертам железобетонное правило этно-территориальных конфликтов: преступления против человечности совершают обе стороны, и победители, и проигравшие. Не будем углубляться в темные прошлые века, вспомним конфликты свежие, почти вчерашние.

Западные покровители албанских бандитов, силой НАТОвского оружия обеспечив блестящую победу свободолюбивому албанскому меньшинству, учредили в Гааге особый трибунал для наказания военных преступников.

Первой партией пошли сербы, политики и военные, во главе с президентом страны Слободаном Милошевичем. Расправившись с ними, «западники» вспомнили о таком пустяке, как репутация, честь и достоинство, и начали привлекать в трибунал уже вчерашних жертв страшных сербских преступников — албанских живодеров во главе с президентом Косова Хашимом Тачи.

Тачи как раз сейчас начали судить. Список преступлений довольно длинный и разнообразный, начиная от этнических чисток, торговли человеческими органами и кончая наркоторговлей, пытками и банальными убийствами.

Этот же баланс преступлений соблюдался в Африке во время взаимной резни племен тутси и хуту. Резали и те, и другие. Запад сначала судил тутси, потом хуту.

И у нас, в родном нам армяно-азербайджанском конфликте из-за территории Карабаха, лютовали обе стороны. Вот и сейчас, когда закончился второй тайм кровавой войны за Карабах, армянская сторона по привычке начала нудить в международных организациях про военные преступления азербайджанской стороны. Этого требуют правила хорошего международного тона, этикет дипломатический и национальный, замешанный на бесчисленных «страданиях» одного из «древнейших» народов всего земного шара.

Но не бывает дыма без огня. И мы не безгрешны. Нескольких военнослужащих, которых душила зависть к славе Герострата, из-за чего они выставили видео своих подвигов в сеть, власти Азербайджана уже привлекли к уголовной ответственности, и их скоро будут судить.

Эти прискорбные неопровержимые факты свидетельствуют о слабой дисциплине в нашей армии, о том, что контроль над личным составом со стороны высшего военного руководства оставляет желать лучшего.

В то же время, нашим дипломатам тоже есть что сказать, дабы не нарушать каноны жанра этно-территориальных конфликтов. Не знаю, удосужилось ли Министерство обороны Азербайджана собрать факты армянских преступлений в ходе войны, но знаю, что эту работу добровольно провел недепутат (его нагло не пустили в Милли меджлис, украв его победу по мудрому указанию Администрации президента) юрист Фархад Мехтиев. Он собрал множество фактов преступлений армянской стороны, которыми кишел Интернет, и послал патриотичным армянам, дабы они умерили свой пыл.

Если власть попросит, то, я уверен, Фархад бей предоставит этот материал нашему МИДу.

Мне интересно, чем занимался во время Отечественной войны тот депутат, который по украденному у Фархада Мехтиева мандату сидит в парламенте страны? Убежден, что метаболизмом, как и большинство ему подобных. В лучшем случае, вербальным метеоризмом.

Так что серьезные причины для того, чтобы сделать выводы из случившегося, есть. Конечно, если мы способны понять причинно-следственные связи. Но надо самокритично признаться, что в этом самом деле наш народ, увы, не блещет.