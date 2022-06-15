Орхан Туран, президент Турецкой ассоциации промышленников и бизнесменов (TÜSİAD), раскритиковал неортодоксальную экономическую политику правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана, призвав власти вернуться к традиционной экономической политике перед лицом инфляции, достигшей самого высокого уровня с 1998 года.

Инфляция в Турции достигла самого высокого уровня с 1998 года, достигнув в мае 73,5% в годовом исчислении, как показали официальные данные ранее в июне. Критики обвиняют экономические проблемы страны в неортодоксальной экономической политике Эрдогана, направленной на снижение процентных ставок для борьбы с ростом цен.

Выступая на заседании Высшего консультативного совета TÜSİAD в среду, Turan сказал: «ИПЦ [индекс потребительских цен] растет до трех цифр, мы растем, становясь беднее. … Пока весь мир повышает процентные ставки в борьбе с инфляцией, мы проводим противоположную политику. Повышенный уровень риска является неустойчивым. Мы должны вернуться к традиционной политике».

Замечания председателя TÜSİAD прозвучали после того, как Эрдоган ранее в этом месяце настаивал на том, что его правительство Партии справедливости и развития (ПСР) выступает против повышения процентных ставок, даже несмотря на то, что инфляция в стране достигла самого высокого уровня почти за 25 лет.

«Это правительство не будет повышать процентные ставки. Наоборот, уменьшит их», — подчеркнул президент. (turkishminute.com)

