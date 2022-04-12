Инфляция в Германии в марте составила 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения страны в 1990 году. Об этом во вторник сообщило Федеральное статистическое ведомство.

По его информации, потребительские цены в марте выросли на 7,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В последний раз инфляция достигала подобного уровня осенью 1981 года, когда цены на нефть резко увеличились из-за последствий Ирано-иракской войны.

В феврале инфляция в ФРГ составила 5,1%, в январе — 4,9%. По сравнению с февралем потребительские цены в марте выросли на 2,5%.