Индия проверит более 270 китайских приложений по соображениям нацбезопасности

Правительство Индии проверит 271 китайское мобильное приложение на предмет нарушения ими интересов индийской национальной безопасности и законов об обеспечении конфиденциальности пользователей. Об этом во вторник сообщает газета The Economic Times.

По ее информации, в список включены мобильные приложения китайских компаний Xiaomi, AliExpress, Alibaba, интернет-производителя TencentZili и др.

«Индийские власти проявили к этим компаниям повышенное внимание, их проверки уже начались. Они свидетельствуют о возможности запрета их деятельности в Индии», — приводит издание мнение экспертов.

В понедельник власти Индии заблокировали еще 47 китайских мобильных приложений, которые могут поставить под угрозу суверенитет, целостность и безопасность страны. В число приложений, подлежащих запрету, попали «клоны» и различные модификации разработанных в Китае 59 программ, которые в конце июня уже были заблокированы на территории Индии. Введение таких запретов в индийских кругах связывают с эскалацией напряженности между Индией и Китаем в Восточном Ладакхе.(ТАСС)