Военно-воздушные силы Индии приняли решение отложить покупку 48 российских вертолетов Ми-17В5. Об этом сообщило агентство агентство ANI News со ссылкой на источник в правительственных кругах, передает TACC.

Отмена тендера произошла в рамках поддержки национальной программы производства местных вертолетов средней грузоподъемности «Делай в Индии» (Make in India). Собеседник агентства уточнил, что данное решение было принято задолго до начала специальной военной операции России на Украине.

О возможной закупке Индией еще 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 заявлял в декабре 2015 года индийский министр обороны Манохар Паррикар. В 2008-2015 годах Россия продала в Индию 151 военно-транспортный вертолет типа Ми-17В-5 (lenta. ru)