Санкции, отрезавшие российский военно-промышленный комплекс от западных технологий и компонентов, поставили на грань срыва исполнение контрактов с крупнейшим покупателем российского оружия.

Индия, куда уходит 20% российского оружейного экспорта, столкнулась с задержками со стороны российских поставщиков. Об этом, как сообщает Economic Times, руководство индийских ВВС проинформировало комитет парламента по обороне. Проблемы, в частности, возникли с заключенным в 2018 году контрактом на продажу зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. За $5,4 млрд «Рособоронэкспорт» взялся поставить в Индию пять полковых комплектов С-400 «Триумф» и обещал завершить передачу комплексов до конца 2024 года.

Однако война и санкции нарушили эти планы. «У нас должна была быть крупная поставка в этом году, которая не состоится», — сообщил высокопоставленный представитель индийских ВВС парламентариев.

По его словам, российская сторона «письменно уведомила» о задержке индийских коллег. Проблемы также возникли с поставками запчастей для военных самолетов, которыми Москва снабжала Индию с советских времен. В связи с этим Минобороны Индии не сможет освоить бюджет, выделенный на модернизацию вооружений в этом году, заявил представитель ВВС.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), за последние пять лет экспорт российского оружия в Индию упал на 37%. А доля вооружений из РФ на мировом рынке сжалась с 22% до 16%. (moscowtimes.ru)