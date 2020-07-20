Индия может разместить истребители Rafale на границе с Китаем

ВВС Индии рассматривают вопрос о размещении новейших французских истребителей Rafale на границе с Китаем в Восточном Ладакхе. Об этом в понедельник сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на военные источники.

«Такая перспектива будет рассматриваться на встрече командования ВВС в Нью-Дели 22 — 24 июля, — говорится в статье. — Истребители Rafale могут быть дислоцированы вдоль линии фактического контроля с Китаем для укрепления оперативных возможностей индийских вооруженных сил, несмотря на отвод войск Индии и Китая в Восточном Ладакхе».

«Это сложный и длительный процесс, отпечаток на который наложил дефицит взаимного доверия сторон», — приводит издание слова источников.

По данным издания, Франция в ответ на просьбу Индии ускорить поставки истребителей Rafale передаст их очередную партию 27 июля. Вместо четырех самолетов, как планировалось, в нее войдут шесть истребителей. К настоящему времени в составе индийских ВВС находятся четыре истребителя Rafale.