Индийское правительство намерено вернуть Индии прежнее название Бхарат.

Как передает ТАСС, об этом сообщает The Economic Times.

«Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств», — написал глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш в соцсети Х.

Он отметил, что официальные приглаЯшения на ужин G20 от президента Индии были отправлены под именем «Президента Бхарата» вместо обычного «Президента Индии».

«Британцы переименовали Бхарат в Индию. Наша страна известна под именем «Бхарат» уже тысячи лет… Это древнее название страны, которое встречается в древних санскритских текстах. Название «Индия» было дано колониальным режимом, и, таким образом, является символом рабства. Название «Индия» должно быть вычеркнуто из Конституции», — заявил один из депутатов верхней палаты парламента Индии.

Соответствующую резолюцию внесут на специальной сессии парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября.