Индия поставит Еревану крупную партию вооружений и боеприпасов на сумму почти в 250 млн долларов.

Как передает «Спутник Армения», об этом пишет индийское издание The Economic Times.

Отмечается, что между правительствами двух стран в начале сентября были подписаны соответствующие контракты. Стоимость контрактов не разглашается, однако, по версии издания, речь может идти о 20 млрд рупий, что в долларовом эквиваленте составляет свыше 244 млн.

Источники издания сообщают, что заказ включает в себя первый в истории экспорт реактивных систем залпового огня Pinaka местного производства.

Сама индийская армия недавно разместила заказы на шесть дополнительных полков этих систем, а также испытывает ракеты увеличенной дальности к этим пусковым установкам.

В рамках сделки Индия также поставит в Армению противотанковые ракеты и множество других боеприпасов.

Отмечается, что это – не первый случай экспорта систем вооружения в Армению. В 2020 году Индия поставила стране четыре контрбатарейных радара Swathi примерно на 40 млн долларов.

В июле этого года индийские СМИ сообщали о визите делегации Минобороны Армении в Нью-Дели с целью обсуждения военных поставок.