Индийская ракета-носитель LVM3-M3 в воскресенье успешно вывела на низкую околоземную орбиту Земли очередную партию из 36 британских спутников связи OneWeb, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

«Все 36 спутников OneWeb выведены на заданную орбиту», — говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен в 09:00 по местному времени со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

Спутники компании OneWeb весом около 150 кг каждый будут выведены на низкую околоземную орбиту высотой 450 км, а затем с помощью собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту на высоте 1200 км. Они пополнят группировку, которая уже состоит из 582 спутников — всего планируется вывести 648 аппаратов.

Спутники предназначены для обеспечения потребителей широкополосным интернетом с помощью технологий мобильной спутниковой связи. По данным OneWeb, новая партия спутников позволит расширить охват на территории США, Европы и большей части Ближнего Востока и Азии.

Это будет уже второй запуск спутников британской компании с помощью индийской ракеты. Первый был осуществлен в октябре 2022 года в рамках контракта, заключенного в апреле прошлого года между компанией и коммерческим подразделением ISRO NewSpace India.