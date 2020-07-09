Импульс Трампа: что станет с ВОЗ?

США сделали первый шаг к тому, чтобы все остальные страны задумались о будущем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Правительство США решило покинуть ВОЗ. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп Конгрессу. Позднее соответствующее уведомление было направлено генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Сенатор-демократ Роберт Менендес также подтвердил информацию. Он отметил, что американцы могут остаться без помощи и защиты из-за хаотичной позиции президента Трампа.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что США сообщили о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Дюжаррик отметил, что генсек ООН должен будет проверить, выполнили ли США все условия, предусмотренные процедурой выхода из организации. Эти условия, по его словам, включают предупреждение о выходе за один год и полное погашение финансовых обязательств перед организацией.

А началось все несколькими месяцами ранее. Глава Белого дома приостановил взносы США в ВОЗ в апреле, обвинив организацию в продвижении «дезинформации» Китая о вспышке новой коронавирусной инфекции. Официальные лица ВОЗ отвергли это обвинение, а Китай заявил, что правительство открыто предоставляло все данные о COVID-19.

14 апреля Дональд Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ, обвинив ее в недостаточно оперативном реагировании на данные о вспышке коронавируса и несвоевременном информировании о случившемся общественности.

Но теперь уже все – решение принято. И вряд ли оно радует многих. К примеру, глава МИД Германии Хайко Маас открыто подверг критике решение Трампа. «Решением прекратить сотрудничество с ВОЗ США посылают неверный сигнал в неподходящее время», — заявил в среду министр.

«Для того, чтобы справиться с вызовами, нам требуется международное сотрудничество, а не национальные единоличные подходы», — подчеркнул Маас, передает Интерфакс. «Мы не можем разобрать плотину и построить новую, когда вода прибывает», — сказал министр.

И с ним не получается спорить. Выход США из ВОЗ является ударом для системы международного сотрудничества, работа которой особенно важна в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявила в среду на брифинге представитель Кабмина ФРГ Мартина Фитц. «Глобальное распространение инфекции показывает, что нам нужно больше, а не меньше, международного сотрудничества, чтобы справиться с пандемией», — подчеркнула представитель правительства ФРГ.

Прозвучало мнение и самой ВОЗ. Выход Соединенных Штатов из состава Всемирной организации здравоохранения является «очень печальным» решением, так как в сегодняшних условиях необходимо работать сообща. Так заявил спецпосланник ВОЗ по COVID-19 Дэвид Набарро. «Все мировые лидеры, все страны мира должны работать вместе, чтобы справиться с вирусом. Выход США — это не то, что нужно людям в мире сейчас», — сказал Набарро в эфире Today Programme на BBC. Он отметил, что Штаты были «самой важной страной» в вопросе финансирования бюджета организации.

Пока что известно, что правительство США готово и дальше, до выхода, вносить на счет организации денежные средства, но уже не $500 млн, как раньше, а около $38 млн, как платит Китай.

Что и говорить, время для выхода из организации выбрано крайне неудачное — начало второй волны пандемии по всему миру. Как ни крути, именно ВОЗ с самого начала пандемии и до сих пор была единственным действенным инструментом по координации действий между различными странами в борьбе с вирусом.

Теперь Вашингтон наносит по ней, во-первых, имиджевый удар — эти подозрения в связях с Китаем и совместной дезинформации могут заставить многие другие государства задуматься о том, чтобы покинуть, бросить ВОЗ. Во-вторых, финансовый удар — США один из главных источников формирования бюджета этой международной организации. Этот бюджет служит в том числе закупке лекарств для людей в бедных странах. Одним словом, если и другие союзники Америки выйдут из членства в ВОЗ, мир может потерять единственного опытного регулятора в масштабах планеты. Как и где быстро найти ему замену?

Впрочем, бывший вице-президент США Джо Байден уже заявил, что вернет Америку в ВОЗ, если победит на президентских выборах. По-видимому, остается надеяться только на это.