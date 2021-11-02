Сегодня в Милли Меджлисе по инициативе Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству организовано обсуждение изменений в Налоговый Кодекс об освобождении от НДС импорта и продажи книжной и бумажной продукции.

В обсуждениях принимают участие депутаты Милли Меджлиса, представители издательских домов Азербайджана, сетей по продаже книг, медиа-структур.

Председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили отметил, что законопроект является очередным наглядным примером внимания и заботы Президента Азербайджана в этой сфере.

Были также обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для повышения интереса читателей к книге, повышения качества печатной продукции и популяризации книги.