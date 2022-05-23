Император Японии Нарухито принял в понедельник в своей резиденции в токийском дворце президента США Джо Байдена.

Как передает ТАСС, кадры встречи показал телеканал NHK.

Сведений о содержании разговора не приводится. До этого Нарухито в качестве наследного принца встречался с Байденом в 2013 году, когда тот занимал должность вице-президента США.

В предыдущий раз японский монарх принимал у себя американского президента в 2019 году, когда состоялась встреча Нарухито и Дональда Трампа.

Байден провел также переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, запланирована встреча с родственниками японцев, похищенных северокорейскими спецслужбами в прошлом веке.

Визит Байдена в Японию продлится до 24 мая. Во вторник он примет участие в саммите лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности, в который входят Япония, США, Индия и Австралия.