«Имеются серьезные сомнения по поводу деятельности MIDA»

Пресса информирует, что вчера Госагентство жилищного строительства (MİDA) успешно завершило процесс выбора 248 квартир в зданиях № 22-27 Ясамальского жилого комплекса. Процедура выбора квартир стартовала в 11:00 и завершилась в кратчайшие сроки.

В частности сообщается, что процедура выбора 248 квартир, находящихся в распоряжении MİDA, осуществлялась в прозрачном, безопасном и бесперебойном режиме через систему «Güzəştli mənzil» на портале «электронного правительства» www.e-gov.az. Однако представители местных экономических кругов выражают сомнение в эффективности этой процедуры.

«Продажи квартир прошли быстро, а в перспективе было много разочарований. Подавляющее большинство населения имеет серьезные сомнения относительно деятельности MIDA, — сказал экономист Рашад Гасанов. — Насколько мне известно, от различных социальных групп поступают обращения по поводу того, что основная часть покупателей предоставляет не свои документы, а документы подставных лиц за определенную сумму, которая варьируется в размере от 500 до 7 тыс. манатов в зависимости от квадратуры жилья».

Таким образом, сформировался специфический рынок с дифференцированными ценами в зависимости от количества комнат продаваемых льготных квартир. Из тех же сообщений следует, что даже специальная программа — робот по внедрению CAPTCHA не в силах предотвратить подобное «ноу-хау». Последние две акции продаж являются свидетельством сказанного, сказал Гасанов, отметив, что разочарование незащищенных социальных категорий противоречит сути программы льготного жилья, и управлять таким способом государственными средствами неправомерно.

Есть граждане, которых MİDA осчастливила несколько раз, сделав их хозяевами пятых и даже шестых по счету льготных квартир. Словом, механизм, внедренный для решения жилищной проблемы граждан, становится привлекателен для бизнеса. Для решения проблемы экономист предлагает внести изменения в правила и механизмы продажи жилья, применить метод лотереи, и даже воспользоваться подходами Государственного экзаменационного центра. В любом случае, следует перекрыть доступ к этой системе охотникам нажиться на недвижимости, отстроенной на государственные субсидии, говорит Гасанов.

Немногим ранее проблему использования льготных квартир для наживы также поднимал руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов, отмечавший, что новоиспеченные хозяева льготных квартир используют социальное жилье в коммерческих целях. Жилплощадь в социальных домах приобретают на льготных условиях граждане, имеющие свое жилье и даже несколько квартир, сказал экономист о причинах сложившейся ситуации:

«На местных электронных ресурсах по продаже недвижимости участились объявления от владельцев социального жилья, сдающих приобретенные на льготных условиях квартиры в аренду. Иные граждане, купившие жилье на привилегированных условиях, пытаются получить прибыль, предлагая его по высоким ценам. В результате проект правительства теряет свою социальную суть».

По словам Байрамова, социальным ипотечным кредитованием без ограничений пользуются люди, не имеющие жилищных проблем. Стоит ли удивляться, что такие новоиспеченные владельцы стремятся заработать на льготной недвижимости, которая досталась им дешевле рыночной. Однако суть социального проекта не в том, чтобы предоставить дополнительные квартиры отдельным гражданам. Льготный проект изначально был направлен на решение жилищной проблемы бездомных. Использование его в коммерческих целях не просто нежелательно — такое неприемлемо, уверен руководитель ЦЭСР.