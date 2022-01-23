«Ереван должен заставить Баку покинуть территории, на которые вторглись азербайджанские военные, либо обратиться за военной помощью в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ)», — заявил председатель оппозиционной фракции «Армения» («Айастан») армянского парламента, экс-министр обороны Сейран Оганян 21 января журналистам.

Он также прокомментировал майское предложение Никола Пашиняна об урегулировании ситуации на границе, в котором говорилось о зеркальном отводе войск Армении и Азербайджана от границы. «Что значит — «зеркальный отвод». Мы один раз уже по устному поручению главы правительства после прекращения военных действий отвели наши войска в районе Сюника. Противник подошел, начал провокации и продвинулся на нашу территорию», — заявил Оганян.

Ему также не совсем понятно, подразумеваются ли под «зеркальным отводом» только те участки, на которые вошел Азербайджан, или вся приграничная территория. В зонах «вторжения» Баку должен односторонне отвести войска, заявил он, передает ИА Красная Весна.

Депутат считает, что министр иностранных дел Армении должен четко разъяснить ситуацию членам ОДКБ, политическому руководству, военному комитету, которые, в свою очередь, должны провести работу с международными структурами и заставить Азербайджан отступить.

«И если не заставят отступить, мы будем вынуждены применить военный компонент ОДКБ вместе с ВС Армении», — самоуверенно заявил Оганян. По его мнению, при текущей агрессивной риторике, провокациях и локальных нападениях Азербайджан не может считаться соседом.

Напомним, 19 января глава МИД Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван передал Баку через Москву пакет предложений по деэскалации ситуации в приграничной зоне. По его информации, предложения основаны на постоянно поднимаемых премьером-министром вопросах о зеркальном отводе войск и создании дополнительных механизмов безопасности. Власти Армении ожидают, что реализация предложений поможет ускорить создание комиссии по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.

Ответа Баку пока нет, но поражает тон и позиция, которую занимает глава основной антивластной политической группы в парламенте Армении. Оганян дошел до того, что указывает Азербайджану, недавно победившему Армению, что и как ему следует делать. Мало того, в случае несогласия Баку с этими «указаниями», он берется применить против него «военный компонент ОДКБ»! С чего вообще взял этот отставной министр, что ОДКБ побежит защищать Армению по первому ее зову? Ведь ранее эта организация так ни разу и не признала утверждения Еревана о якобы «вторжении» войск Азербайджана на территорию Армении. С тех пор ничего не изменилось. С чего же так расфантазировался Оганян?

Своим мнением по этому поводу поделился с # Евгений Михайлов, российский эксперт по международным конфликтам, политолог:

— Начнём с того, что сам Сейран Оганян ранее показал себя как человек не способный руководить Минобороны. В бытность министром, он заложил, на мой взгляд, основу для будущего поражения Армении во Второй Карабахской войне. Коррупция, недальновидное планирование при его многолетнем управлении достигли максимума и все эти факторы привели к его отставке. Опять же в Азербайджане этого горе-военного обвиняют в самых тяжких преступлениях против человечности.

И вот здесь появляется логичный вопрос — а Сейран Оганян это кто? Военный преступник или реально сильная политическая фигура в Армении, возглавляющая оппозиционную фракцию? Если военный преступник, то и все его заявления стоит рассматривать как попытку избежать в будущем ответственности за геноцид азербайджанского народа. И именно поэтому он сейчас кричит о том, что нужно заставить, надавить или снова отобрать. А будущее, когда Оганян ответит за свои возможные доказанные преступления, наступит очень скоро. Ведь совершенно очевидно, что премьер Никол Пашинян сейчас совсем другой, чем те же два года назад. И именно Пашинян обладает всей полнотой власти, несмотря на оппозиционные возгласы о реваншах, войнах и непобедимости Армении. И сейчас именно Пашинян делает максимум усилий для достижения мира и согласия с соседями при непосредственном участии России как главного гаранта безопасности в регионе. И вот когда будет подписан этот самый мирный договор, то Оганяна настигнет уже международный трибунал.

Я намеренно не углубляюсь в некоторые акценты, расставленные в вопросах о его выступлении, так как совершенно очевидно, что возгласы о будущем задействовании сил ОДКБ в некоторых аспектах — являются абсолютным бредом. ОДКБ — это прежде всего организация, которая гарантирует мир на территории самой Армении и уже раз отказывала Армении, когда та провоцировала Баку.

Спорные вопросы о том, кого нужно заставить отойти или подойти — это уже дело дипломатов, которые составляли ноябрьские соглашения 2020 года, и в которых ныне конфликтные, по мнению некоторых армянских политиков, ситуации были заложены к обязательному исполнению со стороны Еревана. Ни больше, ни меньше. Баку лишь берёт своё в рамках достигнутых ранее договоренностей.