Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск лишился $16,9 млрд, а акции его автоконцерна упали на 9,2% спустя день после утечки его распоряжения о сокращении штата в Tesla на 10%. Об этом пишет журнал Forbes.

По информации издания, в настоящее время состояние предпринимателя, который по-прежнему является богатейшим человеком мира, оценивается в $216,8 млрд.

«Главное, о чем сейчас, вероятно, думают инвесторы – это о том, чтобы Маск заткнулся…» – приводит Forbes слова главного рыночного стратега Miller Tabak + Co. Мэтта Мэйли.

Он также отметил, что этот бизнесмен «был на удивление тих последнюю неделю», и акции показывали хороший рост.

Ранее Reuters сообщило, что Маск в письме топ-менеджерам компании заявил, что у него «очень плохие предчувствия» по поводу экономики, поэтому компании нужно приостановить наем новых людей и сократить 10% сотрудников.

На конец 2021 года в Tesla работало почти 100 тыс. человек, то есть речь может идти о сокращении примерно 10 тыс. сотрудников, указало агентство.