Илон Маск выставил на продажу четыре особняка в Лос-Анджелесе за $62,5 млн

Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продает четыре дома в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) за $62,5 млн. Об этом пишет издание Business Insider.

По данным издания, предприниматель уже дал согласие на продажу своих особняков компании-застройщику LLC, владельцем которой является бизнесмен Арди Тавангариан.

До этого стало известно, что Маск продал один из своих домов в Лос-Анджелесе за $29 млн.

Ранее Маск заявил, что планирует распродать все свое имущество.(Газета.Ru)