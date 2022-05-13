Предприниматель Илон Маск, который приобретает Twitter, сообщил в пятницу о приостановке реализации сделки по покупке компании в связи с ожиданием подтверждения данных о числе фальшивых аккаунтов в одноименной социальной сети, передает ТАСС.

«Сделка [по приобретению] Twitter временно приостановлена в ожидании сведений, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей», — говорится в публикации Маска в Twitter.

25 апреля руководство Twitter заявило о том, что Маск приобретет компанию за $44 млрд. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, если миллиардер решит расторгнуть соглашение, он должен будет выплатить компании штраф в $1 млрд. Если инициатором разрыва выступит Twitter, компенсацию получит Маск. Дата окончательного закрытия сделки назначена на 24 октября 2022 года.